『エレガントな花柄 非遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈 形状記憶 洗える 日本製 お買い得 安い おしゃれ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 16分に出品され03月26日 22時 16分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材

ポリエステル100%

仕様

1.5倍ひだ

付属品

共布タッセル

ご注意

※ご覧のモニターやスマートフォンの環境、撮影環境により実物と色味が異なって見える場合が御座います。