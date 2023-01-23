『北欧フォレスト柄 2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈 形状記憶 洗える 日本製 お買い得 安い おしゃれ 北欧 遮熱 保温【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 21時 02分に出品され03月26日 21時 02分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
北欧フォレスト柄 2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215〜220cm丈 形状記憶 洗える 日本製 お買い得 安い おしゃれ 北欧 遮熱 保温
商品情報
素材：ポリエステル100％
製造国：日本製
機能：2級遮光（遮光率99.98％以上）・ウォッシャブル・アジャスターフック
仕様：Aフック・1.5倍ひだ
※ご注文後お作りしているため、返品・交換はお受けできません。予めご了承くださいませ。
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終了
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