『北欧フォレスト柄 2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215?220cm丈 形状記憶 洗える 日本製 お買い得 安い おしゃれ 北欧 遮熱 保温【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 21時 02分に出品され03月26日 21時 02分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 北欧フォレスト柄 2級遮光カーテン 2枚組 幅100×215〜220cm丈 形状記憶 洗える 日本製 お買い得 安い おしゃれ 北欧 遮熱 保温

商品情報

素材：ポリエステル100％

製造国：日本製

機能：2級遮光（遮光率99.98％以上）・ウォッシャブル・アジャスターフック

仕様：Aフック・1.5倍ひだ



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