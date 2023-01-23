『MOHEIMHORN (ネイビー)ウォールクロック壁掛け時計インテリアリビング【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 06時 00分に出品され03月31日 06時 00分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

まるで壁に溶け込むかのように、その存在感を消すかのように、景色と一体化する。

そして、必要とされた時には確かな存在感を示し、時刻を知らせてくれる。

鏡のように、存在感がないようであるような、使う者との間にインタラクティブな関係を生み出し、空間や景色を決して邪魔することがありません。

HORNは、正面と奥行きのボリュームを調節することでこのバランスを保ち、見る方向や目的によって、印象だけでなく存在感までもが変わるようデザインされています。

当たり前に、必要な時に、あるべきところにある。

時計として完璧に存在するためには、完璧なデザインが必要なのです。



※品切れの際、しばらくお待ち頂く場合がございます。予めご了承下さい。



サイズ：Φ280mm×D58mm

材質：スチール アクリル

カラー：NAVY / ネイビー

デザイン：MUTE / ミュート

ブランド：MOHEIM







MOHEIM

MOHEIMがデザインするもの

それは

時を経ても古びることのない普遍的な美しさと、満たされた日常の風景

当たり前のように、いつも静かにそこにあって

主張しすぎず、でも、私たちにしか作れないもの

ずっと大切にしたいデザインで

MOHEIMは新しいスタンダードを創造します。









MUTE / ミュート

イトウケンジとウミノタカヒロにより2008年に結成されたデザインユニット。

プロダクト、グラフィックを中心に幅広く活動している。物の背景にある、はっきりとは掴み切れない曖昧な空気を、曖昧なままにしっかりと掴みながら、物事と向き合っている。

MOHEIMMUTE / ミュート



HORN (NAVY)



鏡のように、あるようでないような存在感。





HORN (NAVY)



HORN は正面と奥行きのボリュームを調節したデザインで、この独特な存在感と、みる角度によってフレームの表情が変化するという多彩な印象を作り出しています。危ういバランスを保ちながらも確固とした時計としての機能に、デザインの真髄を味わうことができます。



サイズ Φ280mm×D58mm 材質 スチール 、アクリル ブランド MOHEIM デザイン MUTE / ミュート カラー NAVY / ネイビー 商品カテゴリ BRICBLOC Category Gift［贈答用品］ 家具、インテリア インテリア時計 掛け時計、壁掛け時計

商品コード 10002070