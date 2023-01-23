『アートパネル アートフレーム 壁掛け サムトフト おしゃれ 犬 絵画 絵 アートボード インテリア 壁掛け 絵 ポスター インテリア 絵 アンティーク 玄関 クリスマ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 19分に出品され03月16日 13時 19分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ:幅63.5×高さ32.5cm重量:約0.9kg材質:樹脂フレーム仕様:絵の表面を特殊ゲル加工原産国:日本（Made in Japan）
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落札価格8470円
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