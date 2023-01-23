『西川 掛け布団カバー/セミダブル/日本製/羽毛布団対応/掛布団カバー 24＋ TFP-00 SD セミダブル 日本製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 22時 35分に出品され03月23日 22時 35分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：西川 掛け布団カバー/セミダブル/日本製/羽毛布団対応/掛布団カバー/24＋/TFP-00SD

商品お問合せ番号：0446

メーカー名：西川株式会社/西川リビング

商品規格：

サイズ：セミダブル 175×210cm

素材：綿100%（サテン）

抗菌加工 防縮加工

10ヶ所ホック付エステルテープ付

両サイド全開ファスナー取っ手2コ付

継ぎあり

日本製



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