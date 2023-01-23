『受注生産 日本製 西川 24＋ トゥエンティーフォープラス 掛けふとんカバー TFP-00 セミダブル 175×210cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 22時 40分に出品され03月04日 22時 40分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 日本製 西川リビング 24＋ トゥエンティーフォープラス 掛けふとんカバー TFP-00 セミダブル 175×210cm



［サイズ］175×210cm

［素材］綿100％（抗菌防臭加工 防縮加工）

［カラー］ピンク、ブルー、ベージュ、

ブラウン、グリーン、

ホワイト、アイボリー、グレー、

［生産国］日本製

サテン織り

10ヶ所ホック付エステルテープ付

両サイド全開ファスナー取っ手2コ付



※メーカー受注生産のため3週間から4週間ほどお時間をいただきます。メーカー生地在庫がなくなり次第終了となります。予めご容赦ください

※生地幅の都合上、縫製ライン（ハギ）が入ります