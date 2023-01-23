『受注生産 日本製 西川 24＋ トゥエンティーフォープラス 掛けふとんカバー TFP-00 セミダブル 175×210cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 22時 40分に出品され03月04日 22時 40分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
日本製 西川リビング 24＋ トゥエンティーフォープラス 掛けふとんカバー TFP-00 セミダブル 175×210cm
［サイズ］175×210cm
［素材］綿100％（抗菌防臭加工 防縮加工）
［カラー］ピンク、ブルー、ベージュ、
ブラウン、グリーン、
ホワイト、アイボリー、グレー、
［生産国］日本製
サテン織り
10ヶ所ホック付エステルテープ付
両サイド全開ファスナー取っ手2コ付
※メーカー受注生産のため3週間から4週間ほどお時間をいただきます。メーカー生地在庫がなくなり次第終了となります。予めご容赦ください
※生地幅の都合上、縫製ライン（ハギ）が入ります
掛け布団カバー フランスベッド 綿100％ ストライプ ウィレット WILLET ダブル 190×210cm ベージュ
¥ 8470
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¥ 8470
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¥ 8470
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¥ 8470
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¥ 8470
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¥ 8470
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敷きカバー セミダブル 敷布団カバー 単品 シビラ トランキリダー 敷き布団カバー 綿100% 日本製
¥ 8470
敷きカバー セミダブル 敷布団カバー 単品 シビラ トランキリダー 敷き布団カバー 綿100% 日本製
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敷きカバー セミダブル 敷布団カバー 単品 シビラ レエンクエントロ 敷き布団カバー 綿100% 日本製
¥ 8470
敷きカバー セミダブル 敷布団カバー 単品 シビラ レエンクエントロ 敷き布団カバー 綿100% 日本製
¥ 8470
落札価格8470円
966 入札履歴
終了
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