『フランスベッド 洗える グッドスリーププラス バイオベッドパッド 抗菌防臭機能 洗濯ネット付 セミダブルロング 122×205cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 14分に出品され03月22日 12時 14分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マット厚30cmまで対応 フランスベッド グッドスリーププラス バイオベッドパッド 抗菌防臭機能もプラス セミダブルロング 122×205cm

フランスベッド 洗える グッドスリーププラス バイオベッドパッド 抗菌防臭機能 洗濯ネット付 セミダブルロング 122×205cm



手軽にお洗濯OKで、抗菌防臭機能もプラスしたベッドパッド。

[サイズ]セミダブルロング：122×205cm

[詰物]ポリエステル100％（抗菌防臭加工）

[側地]ポリエステル65％、綿35％

[重量]1.0kg



※4角スベリ止めゴム付

※洗濯ネット付



メーカー取り寄せのため1週間から10日間ほお時間いただきます。