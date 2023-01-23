『フランスベッド 洗える グッドスリーププラス バイオベッドパッド 抗菌防臭機能 洗濯ネット付 セミダブルロング 122×205cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 14分に出品され03月22日 12時 14分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マット厚30cmまで対応 フランスベッド グッドスリーププラス バイオベッドパッド 抗菌防臭機能もプラス セミダブルロング 122×205cm
フランスベッド 洗える グッドスリーププラス バイオベッドパッド 抗菌防臭機能 洗濯ネット付 セミダブルロング 122×205cm
手軽にお洗濯OKで、抗菌防臭機能もプラスしたベッドパッド。
[サイズ]セミダブルロング：122×205cm
[詰物]ポリエステル100％（抗菌防臭加工）
[側地]ポリエステル65％、綿35％
[重量]1.0kg
※4角スベリ止めゴム付
※洗濯ネット付
メーカー取り寄せのため1週間から10日間ほお時間いただきます。
日本製 フランスベッド EFFE premium 薄型マットレスカバー クイーン 170×195cm マット厚12cm対応
¥ 8470
日本製 フランスベッド EFFE premium マットレスカバー ダブル 140×195cm マット厚35cm対応
¥ 8470
フランスベッド エッフェスタンダード マットレスカバー セミファミリー (シングル+セミダブル） 220×195cm
¥ 8470
フランスベッド ベッドパッド 敷きパッド セミダブルロング グッドスリーププラス バイオベッドパッド
¥ 8470
フランスベッド ベッドパッド 敷きパッド ダブル グッドスリーププラス バイオベッドパッド
¥ 8470
敷きカバー セミダブル 敷布団カバー 単品 シビラ トランキリダー 敷き布団カバー 綿100% 日本製
¥ 8470
敷きカバー セミダブル 敷布団カバー 単品 シビラ トランキリダー 敷き布団カバー 綿100% 日本製
¥ 8470
敷きカバー セミダブル 敷布団カバー 単品 シビラ レエンクエントロ 敷き布団カバー 綿100% 日本製
¥ 8470
敷きカバー セミダブル 敷布団カバー 単品 シビラ レエンクエントロ 敷き布団カバー 綿100% 日本製
¥ 8470
敷きカバー ダブル 敷布団カバー シビラ パイル プレーン 敷き布団カバー 綿100% 日本製 ロゴなし
¥ 8470
敷きカバー ダブル 敷布団カバー シビラ パイル プレーン 敷き布団カバー 綿100% 日本製 ロゴなし
¥ 8470
掛けカバー クイーン クィーン 掛布団カバー シビラ コットン プレーン 掛け布団カバー 綿100% 日本製 ロゴ入り
¥ 8470
掛けカバー クイーン クィーン 掛布団カバー シビラ コットン プレーン 掛け布団カバー 綿100% 日本製 ロゴ入り
¥ 8470
掛けカバー シングル 掛布団カバー 単品 シビラ トランキリダー 掛け布団カバー 綿100% 日本製
¥ 8470
掛けカバー シングル 掛布団カバー 単品 シビラ トランキリダー 掛け布団カバー 綿100% 日本製
¥ 8470
掛けカバー シングル 掛布団カバー 単品 シビラ レエンクエントロ 掛け布団カバー 綿100% 日本製
¥ 8470
掛けカバー シングル 掛布団カバー 単品 シビラ レエンクエントロ 掛け布団カバー 綿100% 日本製
¥ 8470
西川 日本製 洗える コットンベッドパッド セミダブル 120×200cm BZ3002 脱脂綿とボリューム綿の2層構造 ベッドパッド 四隅ゴム付
¥ 8470
落札価格8470円
83 入札履歴
終了
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