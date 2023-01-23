『フランスベッド ライン＆アースN 掛けふとんカバー シングル 150×210cm 抗菌加工 防臭加工【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 22時 35分に出品され03月23日 22時 35分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フランスベッド ライン＆アースN 掛けふとんカバー クイーン 220×210cm 抗菌加工 防臭加工
やわらかい肌触りに、ストライプデザインのシンプルなカバー「ライン＆アースN」。Ｕ字ファスナーでおふとんの出し入れが簡単
[素材]100％（ドビー織）
[サイズ]クイーン：220×210cm
[カラー]ホワイト・ネイビー
ベージュ・チャコールグレー
メーカー取り寄せのため1週間から10日間ほどお時間いただきます。
敷きカバー セミダブル 敷布団カバー 単品 シビラ トランキリダー 敷き布団カバー 綿100% 日本製
¥ 8470
敷きカバー セミダブル 敷布団カバー 単品 シビラ レエンクエントロ 敷き布団カバー 綿100% 日本製
¥ 8470
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敷きカバー ダブル 敷布団カバー シビラ パイル プレーン 敷き布団カバー 綿100% 日本製 ロゴなし
¥ 8470
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掛けカバー クイーン クィーン 掛布団カバー シビラ コットン プレーン 掛け布団カバー 綿100% 日本製 ロゴ入り
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掛けカバー シングル 掛布団カバー 単品 シビラ トランキリダー 掛け布団カバー 綿100% 日本製
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西川 日本製 洗える コットンベッドパッド セミダブル 120×200cm BZ3002 脱脂綿とボリューム綿の2層構造 ベッドパッド 四隅ゴム付
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マイクロマティーク生地ダクロンホロフィル綿ベットパット介護用
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テイジン「ミクロガード ・スタンダード」 掛けカバー ／ダブルサイズDL
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フランス羊毛ベッドパッド 「ナチュラルパッド」 ／シングル
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天竺掛け布団カバー サクラ 【ナファ生活研究所】
¥ 8470
天竺掛け布団カバー サクラ 【ナファ生活研究所】※送料無料（一部地域を除く）
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¥ 8470
落札価格8470円
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終了
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