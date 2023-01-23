『フランスベッド ライン＆アースN 掛けふとんカバー シングル 150×210cm 抗菌加工 防臭加工【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 22時 35分に出品され03月23日 22時 35分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フランスベッド ライン＆アースN 掛けふとんカバー クイーン 220×210cm 抗菌加工 防臭加工

やわらかい肌触りに、ストライプデザインのシンプルなカバー「ライン＆アースN」。Ｕ字ファスナーでおふとんの出し入れが簡単

[素材]100％（ドビー織）

[サイズ]クイーン：220×210cm

[カラー]ホワイト・ネイビー

ベージュ・チャコールグレー

メーカー取り寄せのため1週間から10日間ほどお時間いただきます。