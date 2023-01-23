『掛けカバー クイーン クィーン 掛布団カバー シビラ コットン プレーン 掛け布団カバー 綿100% 日本製 ロゴ入り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 34分に出品され04月01日 04時 34分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：クイーンロング (220x210cm)
組成：綿100%
仕様：8ヶ所ヒモ付き
生産国：日本
発送目安：約2〜3週間前後
北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。
受注生産のため、ご注文を頂いてから発送まで約2〜3週間前後ほどかかる場合がございます。
(メーカー休業日などで遅れる場合がございます)
プレゼントなどでお届け日指定をご希望の場合は予め日数に余裕をもってご注文下さい。
受注生産のため、ご注文後のお客様都合でのキャンセル・返品・交換等はお断りさせて頂いております。
サイズ等お間違いのないようご注意下さい。
※商品画像はイメージです。
画像のようなセット販売は行っておりません。各商品は単品での販売となります。
商品名・サイズ等をご確認の上ご注文下さいますようお願い致します。
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落札価格8470円
367 入札履歴
終了
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