『遠藤照明 LEDグレアレスユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100mm 広角配光 調光調色 昼光色〜電球色 電源別売 白 ERD9243W【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 01時 22分に出品され04月16日 01時 22分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】 存在感を抑え、空間にとけ込む器具デザイン深いカットオフで人にやさしく上質な照明空間を実現するグレアレスダウンライト。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。灯体は不要な光の反射や天井裏が見えないようカバーされています。空間の雰囲気を損ねず安心してご使用いただけます。カバーはスライドする為、照射角度を変えても確実にカバー効果を発揮します。Tunable LEDZシリーズ電源ユニット別売(別置形)セラメタプレミアS35W器具相当2000TYPE調光調色タイプ(無線調光)光色:昼光色〜電球色色温度(K):6500〜2700電圧(V):100〜242演色(Ra):85配光():広角
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落札価格8470円
206 入札履歴
終了
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