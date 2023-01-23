『遠藤照明 LEDベースライト LEDZ SDシリーズ 40形 直付 逆富士形 W230 一般 6900lm Hf32W×2灯用高出力型 昼白色 ERK9584W+RAD-764N【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 22時 01分に出品され03月12日 22時 01分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】メーカー:遠藤照明 型番:ERK9584W+RAD764N 商品名:LEDベースライト LEDZ SDシリーズ 170シリーズ 直付タイプ 逆富士形 40Wタイプ エコノミー(一般)タイプ 6900lmタイプ Hf32W×2灯用高出力型器具相当 光色:昼白色 色温度(K):5000 非調光タイプ 電源内蔵 対応電圧(V):100〜242 消費電力(W):41.5 固有エネルギー消費効率(lm/W):163.7 定格光束(lm):6797 平均演色評価数(Ra):82 LED光源寿命(h):40000 本体色:白 器具寸法(mm):W 230、長さ 1250 ユニット長さ(mm):1246 質量(kg):2.4 器具本体型番:ERK9584W ユニット型番:RAD-764N 【ご注意】 ※取り付けには電気工事士の資格をもつ方の工事が必要となります。