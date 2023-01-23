『ボックスシーツ ベッドシーツ ダブル シビラ パイル プレーン 綿100% 日本製 ロゴなし【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 07時 47分に出品され03月06日 07時 47分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：ダブル (140x200x30cm)



組成：パイル部/綿100% グランド部/ポリエステル100%



仕様：全周ゴム



生産国：日本



発送目安：約2〜3週間前後



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