『ボックスシーツ ベッドシーツ ダブル シビラ パイル プレーン 綿100% 日本製 ロゴなし【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 07時 47分に出品され03月06日 07時 47分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：ダブル (140x200x30cm)
組成：パイル部/綿100% グランド部/ポリエステル100%
仕様：全周ゴム
生産国：日本
発送目安：約2〜3週間前後
受注生産のため、ご注文を頂いてから発送まで約2〜3週間前後ほどかかる場合がございます。
(メーカー休業日などで遅れる場合がございます)
プレゼントなどでお届け日指定をご希望の場合は予め日数に余裕をもってご注文下さい。
受注生産のため、ご注文後のお客様都合でのキャンセル・返品・交換等はお断りさせて頂いております。 サイズ等お間違いのないようご注意下さい。
※商品画像はイメージです。
画像のようなセット販売は行っておりません。各商品は単品での販売となります。
商品名・サイズ等をご確認の上ご注文下さいますようお願い致します。
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落札価格8470円
826 入札履歴
終了
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