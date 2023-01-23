『テレビ台 テレビボード テレビラック tv台 白 tvボード ハイタイプ 32型 32インチ 薄型 スリム ダイニング ブラウン 北欧【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 06時 15分に出品され04月13日 06時 15分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Hammer ST W80×D30×H80 木目

サイズ：約幅800 奥行き300 高さ800 mm（アジャスター除く）

アジャスター：高さ10 mm

幕板高：267 mm

材質：[天板]デルナチュレ化粧合板（ブラウン・ダークブラウン・北欧チーク）、強化紙化粧合板（ナチュラル・ホワイトウッド・オーク・ブラックウッド）、ポリエステル化粧合板（ホワイト）

[裏側・脚]プリント化粧合板

カラー：8色からお選び下さい。

重量：約15.5 kg

板厚：20 mm

ブランド：arne

日本製/お客様組み立て/ハンマー付属

幕板は中央/背面からお選びいただけます。

納期：最新の納期情報はカラー選択時にご確認ください

※キャンセル・変更はお届け前でも生産手配が済んでいるためキャンセル料（商品代金の50％）を頂戴します

送料無料

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