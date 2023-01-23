『コーウェル コンパクト蛍光灯LED FML36W代替 GX10q 5000K 電源内蔵 CWFML16W50K160GX10Q 昼白色【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 39分に出品され03月30日 18時 39分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 製品名

コーウェル コンパクト蛍光灯LED FML36W代替 GX10q 5000K 電源内蔵 CWFML16W50K160GX10Q 昼白色



対象ランプ

FML36W



製品仕様

外寸：230mm×80.5mm

口金：GX10q

消費電力（W）：16W

全光束（lm）：2000lm

消費効率（lm/W）：125lm/W

照射角（）：160

寿命（h）：50，000h

平均演色評価（Ra）：Ra80

色温度（K）：5000k

入力電圧（V）：AC100〜240V

力率：0.9

質量（g）：180g

保護等級：IP62

動作温度：-20〜40

電源装置：内蔵

直結工事：必須

密閉器具：対応

調光：不可



使用上の注意

電源・配線部分の取替えには、電気工事の資格が必要です。

必ず工事業者に依頼を行ってください。



保証期間

購入日より1年間（自然故障に限る）



発送について

全国一律1，000円、税込10，800円以上は送料無料

沖縄・離島は別途料金となります。



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LED/コーウェル/コンパクト蛍光灯/FML/昼白色/GX10q口金