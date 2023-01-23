『コーウェル コンパクト蛍光灯LED FML36W代替 GX10q 5000K 電源内蔵 CWFML16W50K160GX10Q 昼白色【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 39分に出品され03月30日 18時 39分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製品名
コーウェル コンパクト蛍光灯LED FML36W代替 GX10q 5000K 電源内蔵 CWFML16W50K160GX10Q 昼白色
対象ランプ
FML36W
製品仕様
外寸：230mm×80.5mm
口金：GX10q
消費電力（W）：16W
全光束（lm）：2000lm
消費効率（lm/W）：125lm/W
照射角（）：160
寿命（h）：50，000h
平均演色評価（Ra）：Ra80
色温度（K）：5000k
入力電圧（V）：AC100〜240V
力率：0.9
質量（g）：180g
保護等級：IP62
動作温度：-20〜40
電源装置：内蔵
直結工事：必須
密閉器具：対応
調光：不可
使用上の注意
電源・配線部分の取替えには、電気工事の資格が必要です。
必ず工事業者に依頼を行ってください。
保証期間
購入日より1年間（自然故障に限る）
発送について
全国一律1，000円、税込10，800円以上は送料無料
沖縄・離島は別途料金となります。
/キーワード/
LED/コーウェル/コンパクト蛍光灯/FML/昼白色/GX10q口金
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落札価格8470円
965 入札履歴
終了
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