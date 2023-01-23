ペンダントライト おしゃれ ステンドグラス ガラス led 対応 アンティーク 北欧 １灯 Amelie リビング キッチン ダイニング 姫系 カフェ 照明 レトロ【2025年の人気アイテム】

商品情報

ー配送区分【B】ー



ステンドグラスのシェードがレトロ調で可愛い！アンティーク風のペンダントライトの登場です。カラーは、クリアー、アンバー、ブルーの３色。



サイズ：約直径20cm x 高さ14cm

全高：最短約40cm〜最長99cm 調整可能

重量：約0.7kg

材質：ステンドグラス、スチール

引っかけシーリングタイプ

ライティングレール / ダクトレールへの取付方法：別売りのアダプターで簡単に取付できます。

E17/60W ミニクリプトン電球1ヶ付き

※LED対応です。



※ご注意

長年使い込んだ風合いを出すために、ステンドグラスには「汚れ」のような加工を施しております。少々ラフにシャビーに仕上げておりますので、ご購入前によくご確認の上、ご注文くださいませ。



【※ご注意※】

職人の手作りで一品一品作製しておりますので、サイズには若干の誤差がございます。

ガラスの製造過程で...

・多少のキズがつくことがございます。

多少のキズは良品として発送しております。予めご了承くださいませ。



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