『ペンダントライト おしゃれ ステンドグラス ガラス led 対応 アンティーク 北欧 １灯 Amelie リビング キッチン ダイニング 姫系 カフェ 照明 レトロ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 42分に出品され03月29日 00時 42分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ー配送区分【B】ー
ステンドグラスのシェードがレトロ調で可愛い！アンティーク風のペンダントライトの登場です。カラーは、クリアー、アンバー、ブルーの３色。
サイズ：約直径20cm x 高さ14cm
全高：最短約40cm〜最長99cm 調整可能
重量：約0.7kg
材質：ステンドグラス、スチール
引っかけシーリングタイプ
ライティングレール / ダクトレールへの取付方法：別売りのアダプターで簡単に取付できます。
E17/60W ミニクリプトン電球1ヶ付き
※LED対応です。
※ご注意
長年使い込んだ風合いを出すために、ステンドグラスには「汚れ」のような加工を施しております。少々ラフにシャビーに仕上げておりますので、ご購入前によくご確認の上、ご注文くださいませ。
【※ご注意※】
職人の手作りで一品一品作製しておりますので、サイズには若干の誤差がございます。
ガラスの製造過程で...
・多少のキズがつくことがございます。
多少のキズは良品として発送しております。予めご了承くださいませ。
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三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ 190幅 6900lm 昼白色 MY-B470332/NAHTN
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三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ 190幅 6900lm 電球色 MY-B470332/LAHTN
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三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付き 5200lm 電球色 MY-B450335S/LAHTN
¥ 8466
落札価格8470円
385 入札履歴
終了
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