『ユーカヌバ 子犬用 大型犬用 24ヶ月まで 7.5?【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 23時 30分に出品され03月05日 23時 30分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ユーカヌバ 子犬用 大型犬用 24ヶ月まで 7.5?
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 65.00 cm
重量 : 7.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8470円
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終了
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