『ショルダーバッグ 2way メンズ レディース 革 軽い 60代 ブランド 軽量 斜め掛け 肩掛け 斜めがけ 小さい 本革 バッグ レザー ミニショルダー joya【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 20時 40分に出品され04月27日 20時 40分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名
J4571 SDレザー 縦型ショルダーバッグ
【ショルダーバッグ 本革 レディース メンズ 縦型 肩掛けバッグ 斜め掛けバッグ 大人かっこいい シンプル ビジネス カジュアル ヌメ革 人気 通勤 通学 ビジネスバッグ 薄型 手提げ】
素材
外装：牛革
内装：ポリエステル
加工
クロム鞣し
サイズ
W：250mm H：250mm D：50mm
カラー
BLACK(ブラック) NAVY(ネイビー) CAMEL(キャメル) GREEN(グリーン)
生産地 バングラデシュ
商品説明
衣料用牛革ならではの上質な質感とソフトな手触りに加え、軽量で機能的な手提げ＆ショルダーバッグ兼用モデルです。
メインルームには貴重品の収納に最適なファスナーポケットを装備。小物収納に便利なオープンポケットも装備。
ストラップが付属しているのでサコッシュ風に掛けてもおしゃれです。飽きの来ないシンプルなデザインとコンパクトなサイズなので、
メンズ、レディースを問いません。誕生日やクリスマスなどのイベントでのプレゼント/ギフトにもおススメです。※ストラップ170g含まず
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落札価格8470円
744 入札履歴
終了
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