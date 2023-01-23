『最大28%★8/30限定 バギーポート ボディバッグ BAGGY PORT ショルダーバッグ GLOVE グローブ バッグ 革 斜めがけバッグ 小さめ メンズ レディース YNM-228【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 12分に出品され04月01日 02時 12分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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『野球グローブ』に使われるタフでしなやかな牛革を使用した横型ボディバッグ。小柄な女性にも持っていただけるコンパクトさがポイント。素材を生かしたシンプルなデザインに仕上がっており、どんなスタイルにも合わせやすいアイテムです。
表地 ｜牛革（グローブレザー）×帆布
サイズ｜本体：約 W230×H145×D45（mm）
ショルダーストラップ：長さ 約 810〜1340（mm）×幅 約 30〜55（mm）
重量 ｜約 370グラム
生産国｜日本
※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。
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落札価格8470円
391 入札履歴
終了
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