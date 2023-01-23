『コンバース CONVERSE メンズスニーカー AS ? サイドゴア チャンク HI AS ? SIDEGORE CHUNK HI【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 39分に出品され03月31日 17時 39分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「REACT（リアクト）」「RECYCLE（リサイクル）」「REFINE（リファイン）」の3つの要素を備えた、オールスターの次世代モデル、ALL STAR ?（オールスター アール）のソール、パターンアレンジモデル。
凹凸とアーチの曲線が特徴的なラグソールを採用。キャンバスのアッパーにゴアを配し、脱着性も向上。
ブーツライクに履けて足元にボリューム感をプラスしながらも、シックな印象の一足。
【コンバース/CONVERSE】
【カラーバリエーション】ブラック
【アッパー】キャンバス
【アウトソール】ラバー
【目安サイズ】US7.0インチ：約25.5cm
US7.5インチ：約26.0cm
US8.0インチ：約26.5cm
US8.5インチ：約27.0cm
US9.0インチ：約27.5cm
US9.5インチ：約28.0cm
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落札価格8470円
372 入札履歴
終了
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