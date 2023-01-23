『スニーカー Reebok/リーボック クラブ シー / CLUB C EXTRA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 00時 47分に出品され04月23日 00時 47分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:76948317
ショップ:WEST CLIMB，ウエスト クライム
ブランド:Reebok，リーボック，WEST CLIMB，ウエスト クライム
商品名:Reebok/リーボック クラブ シー / CLUB C EXTRA
カテゴリ:シューズ>スニーカー
ブランド品番:23A-SSH063-IT
素材:天然皮革
原産国:ベトナム
カラー:ホワイト，ベージュ
サイズ:23cm，24cm，24.5cm
企画ID:1629106
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落札価格8470円
573 入札履歴
終了
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