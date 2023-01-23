『スニーカー Reebok/リーボック クラブ シー / CLUB C EXTRA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 00時 47分に出品され04月23日 00時 47分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:76948317

ショップ:WEST CLIMB，ウエスト クライム

ブランド:Reebok，リーボック，WEST CLIMB，ウエスト クライム

商品名:Reebok/リーボック クラブ シー / CLUB C EXTRA

カテゴリ:シューズ>スニーカー

ブランド品番:23A-SSH063-IT

素材:天然皮革

原産国:ベトナム

カラー:ホワイト，ベージュ

サイズ:23cm，24cm，24.5cm

企画ID:1629106

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ スニーカー

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