『トートバッグ バッグ 【MICHAEL LINNELL/マイケルリンネル】MLAC-24 2WAY トート ショルダーバッグ 軽量 撥水【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 00時 42分に出品され03月29日 00時 42分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:70187978

ショップ:StPT，エスティーピーティー

ブランド:MICHAEL LINNELL，マイケル リンネル，StPT，エスティーピーティー

商品名:【MICHAEL LINNELL/マイケルリンネル】MLAC-24 2WAY トート ショルダーバッグ 軽量 撥水

カテゴリ:バッグ>トートバッグ

ブランド品番:MLAC-24

素材:/

カラー:ブラック

サイズ:FREE

企画ID:1581325，1576732，1411347

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ トートバッグ

バッグ

【MICHAEL

LINNELL/マイケルリンネル】MLAC-24

2WAY

トート ショルダーバッグ 軽量 撥水