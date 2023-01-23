『トートバッグ バッグ 【MICHAEL LINNELL/マイケルリンネル】MLAC-24 2WAY トート ショルダーバッグ 軽量 撥水【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 00時 42分に出品され03月29日 00時 42分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:70187978
ショップ:StPT，エスティーピーティー
ブランド:MICHAEL LINNELL，マイケル リンネル，StPT，エスティーピーティー
商品名:【MICHAEL LINNELL/マイケルリンネル】MLAC-24 2WAY トート ショルダーバッグ 軽量 撥水
カテゴリ:バッグ>トートバッグ
ブランド品番:MLAC-24
素材:/
カラー:ブラック
サイズ:FREE
企画ID:1581325，1576732，1411347
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落札価格8470円
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終了
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