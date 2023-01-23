『トートバッグ バッグ タカキューメンズ/TAKA-Q:MEN シュリンク型押し トートバック A4対応【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 00時 29分に出品され03月07日 00時 29分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ZOZO問い合わせ番号:77362185

ショップ:TAKA-Q，タカキュー

ブランド:TAKA-Q，タカキュー

商品名:タカキューメンズ/TAKA-Q:MEN シュリンク型押し トートバック A4対応

カテゴリ:バッグ>トートバッグ

ブランド品番:110484453924323

素材:合成皮革， ポリエステル

原産国:中国

カラー:ブラック，ベージュ

サイズ:FREE

企画ID:1613966，986486

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ トートバッグ

バッグ

タカキューメンズ/TAKA-Q:MEN

シュリンク型押し

トートバック

A4対応