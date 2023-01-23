『バッグ ウエストポーチ オティアス Otias / シュリンクレザーオイル仕上げ2wayクラッチサコッシュ（スクエアショルダーバッグ）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 02時 43分に出品され03月23日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『タイムセール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:16500262

ショップ:UNBILLION，アンビリオン

ブランド:Otias，オティアス

商品名:オティアス Otias / シュリンクレザーオイル仕上げ2wayクラッチサコッシュ（スクエアショルダーバッグ）

カテゴリ:バッグ>ボディバッグ/ウエストポーチ

ブランド品番:05-00-06413

素材:牛革

原産国:日本

カラー:ブラック，ブラウン，グリーン，ネイビー，サックスブルー，レッド，オレンジ

サイズ:FREE

企画ID:1612751，1576153，1572687，1562562

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ バッグ

ウエストポーチ

オティアス

Otias

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シュリンクレザーオイル仕上げ2wayクラッチサコッシュ（スクエアショルダーバッグ）