『バッグ ウエストポーチ オティアス Otias / シュリンクレザーオイル仕上げ2wayクラッチサコッシュ（スクエアショルダーバッグ）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 02時 43分に出品され03月23日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『タイムセール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:16500262
ショップ:UNBILLION，アンビリオン
ブランド:Otias，オティアス
商品名:オティアス Otias / シュリンクレザーオイル仕上げ2wayクラッチサコッシュ（スクエアショルダーバッグ）
カテゴリ:バッグ>ボディバッグ/ウエストポーチ
ブランド品番:05-00-06413
素材:牛革
原産国:日本
カラー:ブラック，ブラウン，グリーン，ネイビー，サックスブルー，レッド，オレンジ
サイズ:FREE
企画ID:1612751，1576153，1572687，1562562
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落札価格8470円
220 入札履歴
終了
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