『リュック メタルファスナーリボンリュック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 23時 35分に出品され03月18日 23時 35分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:71936462
ショップ:Maison de FLEUR，メゾン ド フルール
ブランド:Maison de FLEUR，メゾンドフルール
商品名:メタルファスナーリボンリュック
カテゴリ:バッグ>バックパック/リュック
ブランド品番:8A31F0J3400
素材:本体 ナイロン 裏生地 ポリエステル
原産国:中国
カラー:ブラック，ピンク
サイズ:FREE
企画ID:1581323，1576739，1576738，1519839
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落札価格8470円
473 入札履歴
終了
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