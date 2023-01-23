『ショルダーバッグ バッグ waku ワク / レザーフラップスクエアバッグ（キーリング付き） ミニバッグ スクエアバッグ スマホショルダー / WK-【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 02時 48分に出品され04月06日 02時 48分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:65109148
ショップ:And A，アンド エー
ブランド:waku，ワク，And A，アンドエー
商品名:waku ワク / レザーフラップスクエアバッグ（キーリング付き） ミニバッグ スクエアバッグ スマホショルダー / WK-0003
カテゴリ:バッグ>ショルダーバッグ
ブランド品番:(i)WK-0003
素材:牛革
原産国:-
カラー:ブラック，チョコ，ベージュ，ネイビー，ダークオレンジ
サイズ:FREE
企画ID:1581321，1576720
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落札価格8470円
312 入札履歴
終了
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