『スニーカー adidas Originals/アディダス オリジナルス GAZELLE/ガゼル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 41分に出品され03月08日 23時 41分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:27157388
ショップ:S-Rush，エスラッシュ
ブランド:adidas，アディダス，adidas Originals，アディダスオリジナルス
商品名:adidas Originals/アディダス オリジナルス GAZELLE/ガゼル
カテゴリ:シューズ>スニーカー
ブランド品番:BB5476
素材:アッパー：天然皮革/合成皮革 アウトソール：ゴム底
原産国:ベトナム
カラー:ブラック
サイズ:22.5cm，23cm，23.5cm，24cm，24.5cm，25cm，25.5cm，26cm，26.5cm，27cm，27.5cm，28cm
企画ID:875985
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落札価格8470円
494 入札履歴
終了
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