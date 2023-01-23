『アグ UGG アウター ウラジロゴ フェイクファーコート (GREEN) 22FW-I at20-c【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 12時 31分に出品され04月21日 12時 31分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 上質感のあるボリュームの出すぎない程よい毛足の長さのファーを使用。裏地にはUGGの総柄がプリントされております。スタイリングもしやすいシンプルなデザインとベーシックなカラー展開。



【原産国】中国

【素材】ポリエステル100 裏地ポリエステル100



サイズ(cm)

【M】

着丈：60 身幅：53 肩幅：51 袖丈：58 袖幅：23 裾幅：53 袖口幅：15

【L】

着丈：62 身幅：55 肩幅：53 袖丈：59 袖幅：24 裾幅：55 袖口幅：16



※表記は実寸になります。

実寸は若干誤差が生じる場合があります。予めご了承下さい。



UGG 裏地ロゴ フェイクファーコート

カテゴリ ファッション

メンズファッション

コート、アウター タグ アグ

UGG

アウター

ウラジロゴ

フェイクファーコート

(GREEN)

22FW-I

at20-c