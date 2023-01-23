『アグ UGG アウター ウラジロゴ フェイクファーコート (GREEN) 22FW-I at20-c【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 12時 31分に出品され04月21日 12時 31分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
上質感のあるボリュームの出すぎない程よい毛足の長さのファーを使用。裏地にはUGGの総柄がプリントされております。スタイリングもしやすいシンプルなデザインとベーシックなカラー展開。
【原産国】中国
【素材】ポリエステル100 裏地ポリエステル100
サイズ(cm)
【M】
着丈：60 身幅：53 肩幅：51 袖丈：58 袖幅：23 裾幅：53 袖口幅：15
【L】
着丈：62 身幅：55 肩幅：53 袖丈：59 袖幅：24 裾幅：55 袖口幅：16
※表記は実寸になります。
実寸は若干誤差が生じる場合があります。予めご了承下さい。
UGG 裏地ロゴ フェイクファーコート
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落札価格8470円
953 入札履歴
終了
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