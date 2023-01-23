『マドラス 製 モデロ ヴィータ MODELLO VITA VT5570 メンズシューズ タッセルローファー スリッポン 紳士靴 紐なし靴 日本製 牛革 4E 軽量 撥水 モデロビータ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 17時 30分に出品され05月06日 17時 30分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランドMODELLO VITA モデロヴィータ
サイズ24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm
幅4E（eeee）
アッパー牛革
ソール合成ゴム(約3cm)
生産国日本
≪VANS ASIA CITY PACK≫ VANS ヴァンズ KNU SKOOL ニュースクール VN0009QCY33 ONIGIRI OLIVE
¥ 8470
スリッポン Emerica/エメリカ WINO G6 SLIP ON ワイノジーシックス スリップオン スケボー スケシュー 61010111715
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(サロモン)ＳＰＥＣＴＵＲ シューズ Ｌランニングシューズ L41589300
¥ 8470
落札価格8470円
406 入札履歴
終了
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