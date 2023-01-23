『マドラス 製 モデロ ヴィータ MODELLO VITA VT5570 メンズシューズ タッセルローファー スリッポン 紳士靴 紐なし靴 日本製 牛革 4E 軽量 撥水 モデロビータ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 17時 30分に出品され05月06日 17時 30分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランドMODELLO VITA モデロヴィータ

サイズ24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm

幅4E（eeee）

アッパー牛革

ソール合成ゴム(約3cm)

生産国日本

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ マドラス

製

モデロ

ヴィータ

MODELLO

VITA

VT5570

メンズシューズ

タッセルローファー

スリッポン

紳士靴

紐なし靴

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