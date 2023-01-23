『チャコ CHACO Z1クラッシック メンズ M7-M11 スポーツサンダル J106549 Zシリーズ シングル ウェビング サンダル CHACO GRIP【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 13分に出品され03月04日 03時 13分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
チャコの看板モデル「Z1クラッシック」。APMA（全米足病学会）から承認を受ける独自の「ラブシートフットベッド」は、フィット感が高く安定した履き心地。ミッドソールを通り一本で巻き付けるアッパーベルトは、力を分散しながら足全体をホールド。独自開発のアウトソール「チャコグリップ」は、滑り易い水辺でも高いグリップ性能を誇り、あらゆるシチュエーションで安心して穿けるサンダルとなっています。
CHACO チャコ Z1 ウェビングサンダル
パラディウム スニーカー PAMPA PUDDLE LT+ WPM ANTHRACITE (009) 27.0 cm
¥ 8469
スポーツシューズ スケッチャーズ スニーカー Elite Flex-Hartnell メンズ BLACK/GRAY 27.0 cm 2E
¥ 8469
ミドリ安全 安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM200 ブラック 25.0cm
¥ 8469
モデロ オックスフォードフラット MODELLO airShoot メンズ ライトブラウン 25.5 cm
¥ 8468
メレル アウトドア Winter Slide メンズ Earth 28.0 cm 2E
¥ 8467
メレル アウトドア Winter Slide メンズ Camel 28.0 cm 2E
¥ 8467
サラバンド 8970 メンズ ライトブラウン 40(25cm)
¥ 8464
ドクターシューズDD00101ブラックL
¥ 8463
サラバンド ビジネスシューズ 内羽根ストレートチップ レースアップ 6910 メンズ ブラック 26.5 cm 3E
¥ 8463
メレル ウォーキングシューズ Jungle Moc Sports 2 メンズ Moon Rock 28.0 cm 2E
¥ 8462
サラバンド MADE IN JAPAN スクエアトゥカウレザービットローファー 7772 メンズ ブラックエナメル 26.0 cm 3E
¥ 8462
サラバンド ビジネスシューズ 内羽根 ストレートチップ レースアップ 7770 メンズ ブラックスエード 26.5 cm 3E
¥ 8462
シューズ ジンク MADE IN JAPAN レザービットローファー/5875 5875 メンズ ブラック UK 40(25 cm)
¥ 8462
バンズ スケート オールドスクール [サイズ：29.0cm(US11.0)] [カラー：ライトブラウン×ガム] #VN0A5FCBBGZ VANS Skate Old Skool
¥ 8462
バンズ スケート オールドスクール [サイズ：28.5cm(US10.5)] [カラー：ライトブラウン×ガム] #VN0A5FCBBGZ VANS Skate Old Skool
¥ 8462
バンズ スケート オールドスクール [サイズ：28.5cm(US10.5)] [カラー：ライトブラウン×ガム] #VN0A5FCBBGZ VANS VANS Skate Old Skool
¥ 8462
VANS バンズ スケート オールドスクール [サイズ：28.0cm(US10.0)] [カラー：ライトブラウン×ガム] #VN0A5FCBBGZ VANS Skate Old Skool
¥ 8462
バンズ スケート オールドスクール [サイズ：28.0cm(US10.0)] [カラー：ライトブラウン×ガム] #VN0A5FCBBGZ VANS Skate Old Skool
¥ 8462
落札価格8470円
259 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！