『チャコ CHACO Z1クラッシック メンズ M7-M11 スポーツサンダル J106549 Zシリーズ シングル ウェビング サンダル CHACO GRIP【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 13分に出品され03月04日 03時 13分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 チャコの看板モデル「Z1クラッシック」。APMA（全米足病学会）から承認を受ける独自の「ラブシートフットベッド」は、フィット感が高く安定した履き心地。ミッドソールを通り一本で巻き付けるアッパーベルトは、力を分散しながら足全体をホールド。独自開発のアウトソール「チャコグリップ」は、滑り易い水辺でも高いグリップ性能を誇り、あらゆるシチュエーションで安心して穿けるサンダルとなっています。

CHACO チャコ Z1 ウェビングサンダル

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