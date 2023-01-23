『KWIKomfi キャンプテーブル アウトドアテーブル アルミ ロールテーブル キャンプ用品 テーブル 折りたたみ コンパクト 軽量 収納袋【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 32分に出品され04月07日 10時 32分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KWIKomfi キャンプテーブル アウトドアテーブル アルミ ロールテーブル キャンプ用品 テーブル 折りたたみ コンパクト 軽量 収納袋



【商品説明】

・【商品仕様】組立サイズ：約長さ52.5*幅52.5*高さ46cm。収納サイズ（収納袋）: 約52.5*13cm。 重さ（約）：2kg。耐荷重：30kg。色：シルバー。持ち運びに便利な専用布製収納袋付きます。

・【持ち運び便利＆組み立て簡単】このキャンプテーブルが超軽量デザイン、重さは2kgだけで、片手でも取りやすい。折りたたみいすは分割式で、一人でも30秒組み立て可能で、コンパクトで収納しやすいし、室内使用や車載などもおすすめです。

・【様々な場所で大活躍】ロールテーブルは持ち運び便利で、キャンプ、登山、釣り、ハイキング、トレッキング、 運動会、お花見など、あらゆるシーンでいつでもどこでも気軽に



【サイズ】

高さ : 12.60 cm

横幅 : 15.30 cm

奥行 : 66.00 cm

重量 : 2.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。