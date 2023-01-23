『KWIKomfi キャンプテーブル アウトドアテーブル アルミ ロールテーブル キャンプ用品 テーブル 折りたたみ コンパクト 軽量 収納袋【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 32分に出品され04月07日 10時 32分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KWIKomfi キャンプテーブル アウトドアテーブル アルミ ロールテーブル キャンプ用品 テーブル 折りたたみ コンパクト 軽量 収納袋
【商品説明】
・【商品仕様】組立サイズ：約長さ52.5*幅52.5*高さ46cm。収納サイズ（収納袋）: 約52.5*13cm。 重さ（約）：2kg。耐荷重：30kg。色：シルバー。持ち運びに便利な専用布製収納袋付きます。
・【持ち運び便利＆組み立て簡単】このキャンプテーブルが超軽量デザイン、重さは2kgだけで、片手でも取りやすい。折りたたみいすは分割式で、一人でも30秒組み立て可能で、コンパクトで収納しやすいし、室内使用や車載などもおすすめです。
・【様々な場所で大活躍】ロールテーブルは持ち運び便利で、キャンプ、登山、釣り、ハイキング、トレッキング、 運動会、お花見など、あらゆるシーンでいつでもどこでも気軽に
【サイズ】
高さ : 12.60 cm
横幅 : 15.30 cm
奥行 : 66.00 cm
重量 : 2.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
(Helinox)ヘリノックス チェアホームミニ (コーヒー)
¥ 8470
Grand Trunk MOZZY 360 グランドトランク モジー 360
¥ 8470
アディロンダック ADIRONDACK リラックスキャンパーズチェア BE/NV アウトドア キャンプ イス チェア 折りたたみ
¥ 8470
アディロンダック ADIRONDACK リラックスキャンパーズチェア BK アウトドア キャンプ イス チェア 折りたたみ
¥ 8470
バイヤー BYER アラガッシュプラスコット
¥ 8470
キュリアス C-CHR-SM チェアハンモック サンバ 布タイプ 送料無料・沖縄・離島を除く お取り寄せ 同梱/代引不可 アウトドア キャンプ
¥ 8470
キュリアス C-CHR-OC チェアハンモック オーシャン 布タイプ 送料無料・沖縄・離島を除く お取り寄せ 同梱/代引不可 アウトドア キャンプ
¥ 8470
キュリアス C-CHR-CH チェアハンモック ショコラ 布タイプ 送料無料・沖縄・離島を除く お取り寄せ 同梱/代引不可 アウトドア キャンプ
¥ 8470
キュリアス C-CHR-LT チェアハンモック ラテ 布タイプ 送料無料・沖縄・離島を除く お取り寄せ 同梱/代引不可 アウトドア キャンプ
¥ 8470
キュリアス C-CHR-BR チェアハンモック ブラウン メッシュタイプ【送料無料・沖縄・離島を除く】【お取り寄せ】【同梱/代引不可】アウトドア
¥ 8470
キュリアス C-CHR-IV チェアハンモック アイボリー メッシュタイプ【送料無料・沖縄・離島を除く】【お取り寄せ】【同梱/代引不可】アウトドア
¥ 8470
（正規品）テントファクトリー ZELロールトップテーブル 60W NA TENT FACTORY キャンプ
¥ 8470
（正規品）テントファクトリー ZELロールトップテーブル 60W NA TENT FACTORY キャンプ
¥ 8470
（正規品）TENT FACTORY テーブル ZELロールトップテーブル 60W NA テントファクトリー キャンプ
¥ 8470
nomadix（nomadix） ポンチョ 着替え用 海 ビーチ アウトドア THE NOLL CHANGING PONCHO S/M 1700180013222
¥ 8470
nomadix（nomadix） ポンチョ 着替え用 海 ビーチ アウトドア SPRING FLOWERS CHANGING PONCHO XS 1700170155231
¥ 8470
nomadix（nomadix） ポンチョ 着替え用 海 ビーチ アウトドア THE NOLL CHANGING PONCHO XS 1700170013222
¥ 8470
ヘリノックス チェアーホーム ミニ HELI19750008 チェア ヘリノックスチェア キャンプ
¥ 8470
落札価格8470円
865 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！