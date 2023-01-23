『ヘリノックス チェアーホーム ミニ HELI19750008 チェア ヘリノックスチェア キャンプ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 18分に出品され03月12日 17時 18分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Helinox ヘリノックス チェアホームミニはコンフォートチェアをベースにコンパクトに作られた軽量化モデルです。耐荷重は90kgとなっており、子供から大人までご使用できます。ケースは持ち運びやすく見た目にも可愛らしいトートバック型となります。使用時サイズ：幅40cm×奥行き34cm×高さ44cm収納時サイズ：幅28cm×奥行き8cm×高さ17cm座面の高さ：23cm使用時重量：460g収納時重量：570g耐荷重：90kgフレーム素材：金属(アルミニウム合金)、樹脂、ヒンジ先端部素材：ナイロン張り材素材：ポリエステル収納袋素材：ポリエステル表面加工：フレーム(アルマイト)付属品：収納袋