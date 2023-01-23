『POLeR ポーラー / Poler Stowaway Chair (FURRY CAMO) (214EQU9803) (2023春夏)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 52分に出品され03月06日 05時 52分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
POLeR / Poler Stowaway Chair
POLERが提案するコンパクトチェア。
仕様はロングバックタイプのリラックスチェアで座り心地の良さを体感できるアイテム。
キャンプからリビングまで、シーンを選ばず快適に使用できる優れもの。
※収納袋のデザインが一部異なる場合がございます。ご了承下さい。
※こちらの商品は輸入品の為、輸送時におこりうる多少のキズやへこみがある場合が 御座います。
その際は交換、返品対象とならないため予めご了承の上ご購入ください。
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落札価格8470円
346 入札履歴
終了
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