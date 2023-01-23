『ウルトラスパイア プレクサス2.0 ウエストパック (UA207) ／ ウエストポーチ 4L トレラン ランニング ファストハイク ランナー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 59分に出品され03月23日 07時 59分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ≪Ultraspire / PLEXUS 2.0 WAIST PACK≫



様々なアイテムを安全に持ち運ぶために設計された4リッターのロープロファイルウエストパックです。



背面部分には、ウルトラフラスク550ハイブリッドボトルを収納できる横長のボトルポケットを装備しており、4ウェイストレッチメッシュは、ボトルが不用意に飛び出すのを防ぎます。



また、ポケットの中身が背中に当たらないよう、発泡材を追加しており、左手でも右手でもアクセスすることができます。



ウェイビングは通気性の良いウェビングを採用しており汗を逃がし、擦れを防ぎます。



フロント部分は以前のモデルよりも容量が増え、荷物のバランスを保ちながらパック全体の高さを低く抑えています。

フロントのフローティングポケットには余分なウェイビングを収納するスペースがあります。



ウエストパックに採用されている円錐形のフォルムは、30年の開発を通じて改良され、快適で滑りにくいフィット感を実現しています。



※ウォータボトルは付属いたしません。