『Barebones Living(ベアーボーンズリビング) ダッチオーブン10インチ 20235007 ダッチオーブン10インチ ダッチオーブン アウトドア調理器具【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 02時 12分に出品され04月24日 02時 12分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Barebones Living(ベアーボーンズリビング) ダッチオーブン10インチ 20235007

JANコード：0819665013078

商品番号：20235007 野外での調理や重ねての調理がしやすいように足つきのダッチオーブンです。もし運びしやすいハンドル付きです

サイズ：25.40×28.575×17.78cm重量：6.35kg特徴：完璧な蒸しと通気のためにデザインされた蓋。屋内、屋外、グリルの使いやすいワイドフットデザイン

ダッチオーブン10インチ ダッチオーブン アウトドア調理器具