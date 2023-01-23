『アウトドアテーブル 折りたたみテーブル テーブル アウトドアテーブル 折りたたみ 折り畳み 机 キャンプグッズ ギア 神戸 新聞 LUFT lut-3383【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 20時 36分に出品され03月07日 20時 36分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【サイズ】W900 × D500/550 × H430/500 × SH-(mm)塗装方法：ラッカー塗装材質：天然木(ラバーウッド)商品重量：4.5kg耐荷重：天板：5kg仕様：完成品アウトドアテーブル 折りたたみテーブル テーブル アウトドアテーブル 折りたたみ 折り畳み 机 キャンプグッズ ギア 神戸 新聞 LUFT lut-3383