『アウトドアリサーチ OUTDOOR RESEARCH Tシャツ 半袖 メンズ Astroman S/S Sun Shirt アストロマン S/S サンシャツ 19844015007【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 15時 44分に出品され03月25日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アストロマン サンシャツは、軽量で伸縮性があり、超耐久性に優れた生地で、UPF50の紫外線防止機能を備えたORベストセラーのサマーシャツです。

カラー：Slate Pd ( スレート プラッド )

サイズ：

S ( 胸囲/94cm、ウエスト/76cm、ヒップ/93cm、袖丈/79cm )

M ( 胸囲/102cm、ウエスト/83cm、ヒップ/99cm、袖丈/81cm )

L ( 胸囲/109cm、ウエスト/91cm、ヒップ/107cm、袖丈/84cm )

※製品によって仕上りサイズに多少の誤差がありますのでご了承下さい。

素材：bluesign認証 ナイロン85%、スパンデックス ( ポリウレタン ) 15%

特長：

・スタンダードフィット

・通気性

・軽量性

・体の動きに沿った伸縮性

・吸湿性

・速乾性

・紫外線保護指数 UPF50+

・左胸のウェルトスナップポケット

・同系色のラバースナップ式フロントクロージャー

・AirVentインナーバックヨーク

・シャツテイル形状の裾

原産国：インドネシア







検索ワード：アウトドアウェア トレッキングウェア 半そで ショートスリーブ