『日本育児 キッズパーテーション 【ベビー用品 ゲート・フェンスレンタル】【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 01時 12分に出品され04月08日 01時 12分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
本体パネル：W約83.5×D約3.5×H約61cm(3枚)
ジョイント：W約26×D約3.5×H約56cm(4枚)
サイドパネル：W約60×H54cm(2枚)
カラー/柄
カラフル、ブラウン
重量
10.8kg（総重量）
素材/材質
対象年齢
6カ月〜満2歳まで
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落札価格8470円
260 入札履歴
終了
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