『日本育児 キッズパーテーション 【ベビー用品 ゲート・フェンスレンタル】【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 01時 12分に出品され04月08日 01時 12分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

本体パネル：W約83.5×D約3.5×H約61cm(3枚)

ジョイント：W約26×D約3.5×H約56cm(4枚)

サイドパネル：W約60×H54cm(2枚)

カラー/柄

カラフル、ブラウン

重量

10.8kg（総重量）

素材/材質



対象年齢

6カ月〜満2歳まで



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