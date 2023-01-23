『傘立て 和風 格子傘立て 木製 無垢 傘たて 和モダン アンブレラスタンド おしゃれ 日本製 国産 新築祝い【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 14時 19分に出品され05月04日 14時 19分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 建具職人による無垢の国産材を使用した格子傘立て！新築祝い等の贈り物にもピッタリなアイテムです。【サイズ】（約）W302×D176×H602mm【材質】本体・格子骨：天然木（秋田杉）水受けトレー：ポリプロピレン【備考】塗装：ウレタン塗装重量：約1.2kg構造：完成品【納期】ご注文後、約1週間程でお届け致します。（※在庫切れの際は納期にお時間が掛かる場合がございます。）【用途】傘立て，傘たて，傘立，アンブレラスタンド，レインラック，玄関収納，秋田杉，和風，和モダン，日本製，国産，新築祝い，開店祝い，高級，贈り物，おしゃれ，激安，送料無料，通販，セール，SALE，OM-181