レア！ LP レコード DAVID BOWIE / LET’S DANCE/フィリピン盤_0553【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

LP DAVID BOWIE / LET’S DANCE/フィリピン盤



タイトル: LET’S DANCE

アーティスト: DAVID BOWIE

コード:レーベル: SO-17093

国 : Philippines



A1 Modern Love

A2 China Girl

Lyrics By, Music By ? David Bowie, Iggy Pop

A3 Lets Dance

A4 Without You

Bass ? Bernard Edwards

B1 Ricochet

B2 Criminal World

Lyrics By, Music By ? Duncan Browne, Peter Godwin, Sean Lyons

B3 Cat People (Putting Out Fire)

Music By ? Giorgio Moroder

B4 Shake It



状態:メディア: A スリーブ:A- 良好



新品同様をお求めの方、過度に神経質の方はご利用をご遠慮ください。

? 盤チェックは目視のみとなります。

? 盤質表示は、音質を保証するものではありません。

? 商品の個別チェックサービス、視聴サービスなどは行っておりませんので予めご了承ください。





ほとんどすべて使用済品ですので、多少のキズ等はございますことをご了承の上、よろしくお願いいたします。

実店舗があるため、落札前に直接ご覧いただくこともできます。



