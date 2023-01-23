『CD ときのそら / Sign 初回限定盤[ビクターエンタテインメント]《在庫切れ》【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 28分に出品され03月30日 16時 28分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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仕様：初回限定盤

ブランド：JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント

原作：ホロライブ

キャラ：ときのそら

型番：VIZL-2080

検索ワード：nw220515 メディア CD Ba_00188 _09988 _00156 _08477 CTG007 b0000342 e0000400 e0000405 t026279 c0044665