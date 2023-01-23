『チョン・ヨンファ写真集 『 藍 』 Jung Yong Hwa PHOTOBOOK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 01時 04分に出品され03月27日 01時 04分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発送日：2020/6/25発売｜7月中旬から入荷次第順次発送予定 (新型コロナの影響により韓国輸入混雑で入荷が大幅に遅れる場合があります事ご理解ください。）
チョンヨンファ写真集1ea+POSTER 1ea+POSTCARD 2 out of 6+POLAROID 2ea+BOOKMARK 2ea
【ご注文者全員にチョンヨンファオリジナルポストカード1枚プレゼント！】
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※ 輸入品のため商品性質上、表紙に汚れ・擦れ・多少の破れなどある場合がございますこと予めご了承ください。
※予約商品につきまして注文確定後のキャンセルは致しかねます。
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落札価格8470円
238 入札履歴
終了
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