『CD/FAKE TYPE./FAKE SWING【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 20時 32分に出品され03月28日 20時 32分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
FAKE TYPE. (フェイクタイプ ふぇいくたいぷ)
2022年11月16日 発売
2022年ユニバーサル ミュージックよりメジャーデビューを果たしたFAKE TYPE.、オリジナルアルバムをドロップ。
SWINGのリズムとFAKE TYPE.の代名詞である高速ラップとトリッキーなフレーズは一度聴いたら耳から離れない!
2022年リリース楽曲「At Atelier」「Deep Sea Swing」「真FAKE STYLE」「Knickknack Kingdom」「Beauty Unique Boutique」に加え、新曲を追加。
CD:1
1.At Atelier
2.真FAKE STYLE
3.Knickknack Kingdom
4.Beauty Unique Boutique
5.Deep Sea Swing
6.Im out
7.RAT A TAT WRITER
8.Chameleon
9.Nightmare Parade 2020s
10.No Proof
CD:2
1.At Atelier -inst-
2.真FAKE STYLE -inst-
3.Knickknack Kingdom -inst-
4.Beauty Unique Boutique -inst-
5.Deep Sea Swing -inst-
6.Im out -inst-
7.RAT A TAT WRITER -inst-
8.Chameleon -inst-
9.Nightmare Parade 2020s -inst-
10.No Proof -inst-
BD:3
1.At
CD/Crossfaith/EX_MACHINA (2CD+2DVD) (完全生産限定盤)
¥ 8470
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¥ 8470
CD/GENERATIONS，THE RAMPAGE，FANTASTICS，BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE/BATTLE OF TOKYO TIME 4 Jr.EXILE (CD+3Blu-ray) (初回生産限定盤)【Pアップ】
¥ 8470
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CD/GENERATIONS，THE RAMPAGE，FANTASTICS，BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE/BATTLE OF TOKYO TIME 4 Jr.EXILE (CD+3DVD) (初回生産限定盤)【Pアップ】
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CD/GENERATIONS，THE RAMPAGE，FANTASTICS，BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE/BATTLE OF TOKYO TIME 4 Jr.EXILE (CD+3DVD) (初回生産限定盤)
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CD/ZIPANG OPERA/ZERO (CD+2Blu-ray) (初回生産限定盤)
¥ 8470
CD/ZIPANG OPERA/ZERO (CD+2Blu-ray) (初回生産限定盤) 【Pアップ】
¥ 8470
CD/ZIPANG OPERA/ZERO (CD+2Blu-ray) (初回生産限定盤)
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CD/ZIPANG OPERA/ZERO (CD+2Blu-ray) (初回生産限定盤)
¥ 8470
落札価格8470円
664 入札履歴
終了
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