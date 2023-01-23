『CD/FAKE TYPE./FAKE SWING【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 20時 32分に出品され03月28日 20時 32分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 FAKE TYPE. (フェイクタイプ ふぇいくたいぷ)

2022年11月16日 発売



2022年ユニバーサル ミュージックよりメジャーデビューを果たしたFAKE TYPE.、オリジナルアルバムをドロップ。

SWINGのリズムとFAKE TYPE.の代名詞である高速ラップとトリッキーなフレーズは一度聴いたら耳から離れない!

2022年リリース楽曲「At Atelier」「Deep Sea Swing」「真FAKE STYLE」「Knickknack Kingdom」「Beauty Unique Boutique」に加え、新曲を追加。



CD:1

1.At Atelier

2.真FAKE STYLE

3.Knickknack Kingdom

4.Beauty Unique Boutique

5.Deep Sea Swing

6.Im out

7.RAT A TAT WRITER

8.Chameleon

9.Nightmare Parade 2020s

10.No Proof

CD:2

1.At Atelier -inst-

2.真FAKE STYLE -inst-

3.Knickknack Kingdom -inst-

4.Beauty Unique Boutique -inst-

5.Deep Sea Swing -inst-

6.Im out -inst-

7.RAT A TAT WRITER -inst-

8.Chameleon -inst-

9.Nightmare Parade 2020s -inst-

10.No Proof -inst-

BD:3

1.At