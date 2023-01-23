『CD/Crossfaith/EX_MACHINA (2CD+2DVD) (完全生産限定盤)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 01時 58分に出品され04月30日 01時 58分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Crossfaith (クロスフェイス くろすふぇいす)
2018年8月1日 発売
「Freedom」「Wipeout」以外は全て新曲・新録。
ボーナストラックにはLINKIN PARKの名曲「Faint」を、Coldrain・Masatoをフィーチャーして収録。
彼らが敬愛し、2017年急逝したLINKIN PARKのVo.チェスター・ベニントンに哀悼の意を込めて。
Crossfaithの新境地とも呼べる、渾身のアルバムが完成。
CD:1
1.DEUS EX MACHINA
2.CATASTROPHE
3.THE PERFECT NIGHTMARE
4.DESTROY(FEAT.HO99O9)
5.FREEDOM(FT.ROU REYNOLDS FROM ENTER SHIKARI)
6.MAKE A MOVE
7.LOST IN YOU
8.WIPEOUT(ALBUM MIX)
9.MILESTONE
10.EDEN IN THE RAIN
11.TWIN SHADOWS
12.DAYBREAK
他
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¥ 8470
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落札価格8470円
806 入札履歴
終了
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