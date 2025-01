CD/GENERATIONS，THE RAMPAGE，FANTASTICS，BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE/BATTLE OF TOKYO TIME 4 Jr.EXILE (CD+3Blu-ray) (初回生産限定盤)【お歳暮】

商品情報

GENERATIONS,THE RAMPAGE,FANTASTICS,BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE (ジェネレーションズフロムエグザイルトライブ/ランペイジフロムエグザイルトライブ/ファンタスティックスフロムエグザイルトライブ/バリスティックボーイズフロムエグザイルトライブ じぇねれーしょんずふろむえぐざいるとらいぶ/らんぺいじふろむえぐざいるとらいぶ/ふぁんたすてぃっくすふろむえぐざいるとらいぶ/ばりすてぃっくぼーいずふろむえぐざいるとらいぶ)

2021年6月23日 発売



2019年にスタートしたLDHの新たな総合エンタテインメントプロジェクト”BATTLE OF TOKYO”。

プロジェクト2作目のアルバムとなる今作は2月25日に物語のスタートとして発売された小説に沿った内容となっている。



CD:1

1.LIBERATION

2.CALL OF JUSTICE

3.PERFECT MAGIC

4.VIVA LA EVOLUCION

5.Alternate Dimension

6.UNTITLED