【取寄商品】CD/RAISE A SUILEN/ERA (CD+2Blu-ray)【Pアップ】【2025年の人気アイテム】

RAISE A SUILEN (レイズアスイレン れいずあすいれん)

2020年8月19日 発売





CD:1

1.Invincible Fighter

2.A DECLARATION OF ×××

3.SOUL SOLDIER

4.UNSTOPPABLE

5.HELL! or HELL?

6.Beautiful Birthday

7.Takin my Heart

8.DRIVE US CRAZY

9.!NVADE SHOW!

10.REIGNING

11.EXPOSE Burn out!!!

12.R・I・O・T

BD:2

1.A DECLARATION OF ×××

2.R・I・O・T

3.UNSTOPPABLE

4.Dont be afraid!

5.Hey-day狂騒曲

6.激動

7.天下トーイツA to Z

8.しゅわりんどり〜みん

9.Wonderland Girl

10.もういちど ルミナス

11.きゅ〜まい*flower

12.Are you ready to FIGHT

13.ナカナ イナ カナイ

14.R・I・O・T

15.Takin my Heart

16.DRIVE US CRAZY

17.Invincible Fighter

18.EXPOSE Burn out!!!

BD:3

1.Invincible Fighter

2.R・I・O・T

3.UNSTOPPABLE

4.1/3の純情な感情

5.EXPOSE Burn out!!!

6.ハイファイブ∞あどべんちゃっ

7.キミがいなくちゃっ!

8.えがおのオーケストラっ!

9.ゴーカ!ご