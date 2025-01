Kalapana　THE ORIGINAL ALBUM COLLECTION　7枚セット　CD485【2024年最新】

商品説明

ジャンル:ハワイアンミュージック



ボーカル:男性

アルバム名:THE ORIGINAL ALBUM COLLECTION



アーティスト:Kalapana



このCDは輸入版です。





〜収録曲〜







ディスク:1



1. The Hurt



2. What Do I Do



3. Nightbird



4. When the Morning Comes



5. Kona Daze



6. Going Going Gone



7. Naturally



8. All I Want



9. To Be True



10. You Make It Hard



11. Everything Is Love







ディスク:2



1. Love Em



2. Freedom



3. (For You) Id Chase a Rainbow



4. Way That I Want to Be



5. Dorothy Louise



6. Play It Sing It



7. Moon and Stars



8. Black Sand



9. Lost Again



10. Wandering Stranger



11. Juliette



12. Nathans Lament







ディスク:3



1. Alisa Lovely



2. Another Time



3. Dilemma



4. Girl



5. Inarajan (The Village)



6. Mana



7. Seasons



8. Songbird



9. Thoughts of You



10. Up to You







ディスク:4



1. Many Classic Moments



2. The Ultimate



3. Down By the Sea



4. The Water Song



5. Uptown Country



6. Sunny Days



7. Naturally



8. Can You See Him







ディスク:5



1. Overture



2. Many Classic Moments



3. Australian Hot Dog



4. Black Sand



5. Hawaiian Hot Dog



6. Naturally



7. Pain



8. Summertime



9. Id Chase a Rainbow



10. Sunny Days



11. Fear



12. The Water Song



13. Uptown Country



14. The Search



15. Mana



16. Seasons



17. Down By the Sea



18. Shaun Tomson



19. Can You See Him



20. The Ultimate



21. Moments Are Forever



22. Many Classic Moments







ディスク:6



1. When the Morning Comes



2. Songbird



3. Thoughts of You



4. Black Sand



5. Seasons



6. Naturally



7. Mana



8. (For You) Id Chase a Rainbow



9. Dorothy Louise



10. Another Time



11. Alisa Lovely



12. Can You See Him



13. Down By the Sea



14. Inarajan (The Village)



15. Girl



16. Nathans Lament



17. The Ultimate



18. Dilemma







ディスク:7



1. Visions



2. Northbound



3. Got to Find You Girl



4. Hanalei Boogie



5. Boston Blues



6. Rainy Day



7. Asian Women



8. A Letter Home



9. Rock You on



10. Hard Times



11. Merry Go Round