『Kalapana THE ORIGINAL ALBUM COLLECTION 7枚セット CD485【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 06時 48分に出品され03月08日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジャンル：ハワイアンミュージック
ボーカル：男性
アルバム名：THE ORIGINAL ALBUM COLLECTION
アーティスト：Kalapana
このCDは輸入版です。
〜収録曲〜
ディスク：1
1. The Hurt
2. What Do I Do
3. Nightbird
4. When the Morning Comes
5. Kona Daze
6. Going Going Gone
7. Naturally
8. All I Want
9. To Be True
10. You Make It Hard
11. Everything Is Love
ディスク：2
1. Love Em
2. Freedom
3. (For You) Id Chase a Rainbow
4. Way That I Want to Be
5. Dorothy Louise
6. Play It Sing It
7. Moon and Stars
8. Black Sand
9. Lost Again
10. Wandering Stranger
11. Juliette
12. Nathans Lament
ディスク：3
1. Alisa Lovely
2. Another Time
3. Dilemma
4. Girl
5. Inarajan (The Village)
6. Mana
7. Seasons
8. Songbird
9. Thoughts of You
10. Up to You
ディスク：4
1. Many Classic Moments
2. The Ultimate
3. Down By the Sea
4. The Water Song
5. Uptown Country
6. Sunny Days
7. Naturally
8. Can You See Him
ディスク：5
1. Overture
2. Many Classic Moments
3. Australian Hot Dog
4. Black Sand
5. Hawaiian Hot Dog
6. Naturally
7. Pain
8. Summertime
9. Id Chase a Rainbow
10. Sunny Days
11. Fear
12. The Water Song
13. Uptown Country
14. The Search
15. Mana
16. Seasons
17. Down By the Sea
18. Shaun Tomson
19. Can You See Him
20. The Ultimate
21. Moments Are Forever
22. Many Classic Moments
ディスク：6
1. When the Morning Comes
2. Songbird
3. Thoughts of You
4. Black Sand
5. Seasons
6. Naturally
7. Mana
8. (For You) Id Chase a Rainbow
9. Dorothy Louise
10. Another Time
11. Alisa Lovely
12. Can You See Him
13. Down By the Sea
14. Inarajan (The Village)
15. Girl
16. Nathans Lament
17. The Ultimate
18. Dilemma
ディスク：7
1. Visions
2. Northbound
3. Got to Find You Girl
4. Hanalei Boogie
5. Boston Blues
6. Rainy Day
7. Asian Women
8. A Letter Home
9. Rock You on
10. Hard Times
11. Merry Go Round
商品カテゴリ
商品コード
CD485
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落札価格8470円
453 入札履歴
終了
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