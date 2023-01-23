『Tangent / Pyramids， Stars & More: The Tangents Live Recordings 2004-2018 〔LP〕【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 08時 43分に出品され04月11日 08時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2023年01月27日 / ジャンル:ロック / フォーマット:LP / 組み枚数:3 / レーベル:Inside Out Music / 発売国:Europe / 商品番号:19658755911 / その他:2CD付き， 限定盤 / アーティストキーワード:Tangent タンジェント ザ・タンジェント ザタンジェント