『HACRAY W1 True wireless earphones Black HR16368【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 19時 43分に出品され03月25日 19時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 最大7時間の再生・通話、省エネで長持ち



【イヤホン】

ドライバー:ダイナミックΦ6mm

再生周波数帯域:20Hz〜20，000Hz

Bluetooth Version:5.0

インピーダンス:16Ω

バッテリー:リチウムイオン充電池 3.7V / 60mAh

再生・通話時間:最大約7時間(ステレオ)

最大待機時間:約100日



サイズ / 重量: W20 × H23 × L24mm / 約4.8g

外装:ABS樹脂、ポリカーボネート、TPU、シリコン

防水規格:IPX7

防塵規格:IP6X

コーデック:AAC， SBC

プロファイル:A2DP， AVRCP， HFP， HSP， SPP， PBAP

チップセット:Realtek社製



【充電ケース】

サイズ / 重量: W76 × H30 × L45 mm / 約107g

バッテリー:リチウムイオン充電池 3.7V / 2600mAh

充電時間:約4〜5時間

入出力: 5V/1A

外装:アルミニウム合金

充電ポート:Micro USB



生産国:中国

保証期間:1年