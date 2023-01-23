『HACRAY W1 True wireless earphones Black HR16368【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 19時 43分に出品され03月25日 19時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
最大7時間の再生・通話、省エネで長持ち
【イヤホン】
ドライバー:ダイナミックΦ6mm
再生周波数帯域:20Hz〜20，000Hz
Bluetooth Version:5.0
インピーダンス:16Ω
バッテリー:リチウムイオン充電池 3.7V / 60mAh
再生・通話時間:最大約7時間(ステレオ)
最大待機時間:約100日
サイズ / 重量: W20 × H23 × L24mm / 約4.8g
外装:ABS樹脂、ポリカーボネート、TPU、シリコン
防水規格:IPX7
防塵規格:IP6X
コーデック:AAC， SBC
プロファイル:A2DP， AVRCP， HFP， HSP， SPP， PBAP
チップセット:Realtek社製
【充電ケース】
サイズ / 重量: W76 × H30 × L45 mm / 約107g
バッテリー:リチウムイオン充電池 3.7V / 2600mAh
充電時間:約4〜5時間
入出力: 5V/1A
外装:アルミニウム合金
充電ポート:Micro USB
生産国:中国
保証期間:1年
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落札価格8470円
211 入札履歴
終了
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