『ニコン(Nikon) 双眼鏡 TRAVELITE VI(トラベライトVI) 10×25 CF【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 22時 01分に出品され03月21日 22時 01分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 倍率：10倍

対物レンズ有効径：25mm

実視界：5.0度

見掛視界：（新表記数値）47.2度（従来表記数値）50.0度

1000mにおける視界：87m

ひとみ径：2.5mm

明るさ：6.3

アイレリーフ：11.1mm

最短合焦距離：3.0m

重量：270g

高さ：110mm

幅：118mm

眼幅調整範囲：56〜72mm