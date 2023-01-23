JVCケンウッド Victor HA-NP35T ワイヤレスイヤホン ホワイト HA-NP35T-W【年末の贈り物】

商品情報

「商品情報」耳をふさがない新形状デザインを採用

長時間装着が可能な硬さと柔らかさを兼ね備えた素材を採用したイヤーフックイヤーフック

大口径16mmドライバーの搭載とバスレフ構造の採用により高音質サウンドを実現

指向性を適切にコントロールした設計により、音漏れを低減

2つの高性能MEMSマイクと独自の通話用ノイズリダクション機能を搭載し、オンライン会議などに対応

最大17時間※の連続音楽再生 ※:使用条件により変わります。

雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※ ※:JIS保護等級4級(IPX4)相当。イヤホン本体のみ対応。実際の使用にあたって、すべての状況で防水を保証するものではありません。

安定したワイヤレス接続「主な仕様」従来のイヤーピースを耳に入れるスタイルではなく、耳にイヤーフックをかけるだけのスタイルの耳をふさがない新形状デザインを採用。耳をふさがない開放感と耳への負担の少ない装着感を実現。また、耳をふさがないため、屋外などの周囲が気になるシーンでも周囲の音も聞き取ることが可能。

装着時の支えとなる耳掛け部の自然な耳当たりを追求し、イヤーフック部に